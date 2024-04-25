الخميس 25 أبريل 2024
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منوعات

الخطوات الصحيحة لضبط ساعتك مع بدء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

متى سيتم تغيير الساعة في مصر؟ يبحث العديد من المواطنين عنه وموعد تغيير الساعة في مصر، يكثر البحث عن سؤال موعد تغيير الساعة في مصر.

 في هذا السياق ترصد "الدستور" خلال التقرير التالي كل التفاصيل عن موعد تغيير الساعة في مصر، وكل التفاصيل التي يريد أن يعرفها المواطن عن تغيير الساعة في مصر.

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الخطوات الصحيحة لضبط ساعتك مع بدء التوقيت الصيفي

وبالتزامن مع التوقيت الصيفي الذى سيتم تطبيقه قريبًا فإنه يجب إعادة ضبط جميع الساعات بما فيها ساعة الهاتف على التوقيت الصيفي، وهناك بعض الهواتف الذكية تدعم خاصية العمل بالتوقيت الصيفي، وهو اختيار ضمن الإعدادات، يمكن ضبطه، ليقدم الهاتف الساعة تلقائيًا لمدة 60 دقيقة.

ويجب الذهاب للإعدادات، واختيار التوقيت الصيفي، وإذا كنت ألغيت هذه الخاصية من قبل، عليك ضبط الساعة يدويًا بالتوقيت الصيفي، بالذهاب إلى ساعة الهاتف واختيار ضبط، وتقديم الساعة 60 دقيقة.

العمل بالتوقيت الصيفي

كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بعودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، ليتم تغيير الساعة في شهري أكتوبر وأبريل، من كل عام، على أن يتم تغيير الساعة في شهر أكتوبر للتوقيت الشتوي وفي شهر أبريل للتوقيت الصيفي.

وتعتبر خطوات تغير الساعة في الأجهزة الذكية للتوقيت الشتوي تكون سهلة للغاية، فعند اتصال الأجهزة الذكية مثل الساعات الرقمية والهواتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر و"اللابتوب" بالإنترنت، سوف يتم تغيير الساعة وذلك بشكل تلقائي، وفي حال عدم وجود التحديث التلقائي أو عدم إمكانية الاتصال بالإنترنت، على المواطنين.

ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس، تغيير الساعة في منتصف الليل، اليوم الخميس 25 أبريل، لتصبح الواحدة من صباح الجمعة، بدلًا من 12 منتصف الليل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

التوقيت الصيفي صلاة الجمعة الساعه الدستور الهواتف الذكية

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