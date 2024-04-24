لتطبيق التوقيت الصيفى.. تعديل جدول الرحلات الجوية لمصر للطيران
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.
مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم
كما تهيب مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.
كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجوزات والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران
أو الوكيل السياحي.