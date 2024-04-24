الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لتطبيق التوقيت الصيفى.. تعديل جدول الرحلات الجوية لمصر للطيران

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم

 كما تهيب مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

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كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجوزات والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 

أو الوكيل السياحي.

مصر للطيران فجر يوم الجمعة رحلات الناقل الوطني للتوقيت الصيفي مواعيد إقلاع رحلاتهم عملاء مصر للطيران

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