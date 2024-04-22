فى رسالة شكر للعاملين.. رئيس "مصر للطيران": "نتطلع لمزيد من النجاحات"

أعرب المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، عن تقديره للجهود التي بذلها العاملون بقطاعات الشركة المختلفة خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في إنجاح موسم عمرة رمضان وعيد الفطر المبارك لهذا العام.

ووجه "زكريا" رسالة للعاملين قائلًا: "شهد هذا الموسم ازدحامًا كبيرًا في حركة المسافرين، سواء من المعتمرين أوالمسافرين لقضاء عطلة العيد".

مضيفًا: "نجحت الشركة بفضل جهودكم الدؤوبة وتعاونكم المثمر، في تلبية احتياجات جميع عملائها على أكمل وجه".

وتابع: "تميز أداء الشركة خلال هذا الموسم بالكفاءة والدقة والالتزام بالمواعيد، مما انعكس إيجابًا على سمعة الشركة ورضا العملاء".

نجاح الشركة نتيجة مباشرة لجهود العاملين

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، قائلًا: "نجاح الشركة خلال هذا الموسم هو نتيجة مباشرة لجهودكم وتفانيكم وإخلاصكم".

واختتم: "أشكركم جميعًا مرة أخرى على جهودكم المميزة، وأتطلع إلى استمرار عملنا معا لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل".