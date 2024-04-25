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مصر

لطلاب القاهرة.. تنبيه مهم بشأن مواعيد الامتحانات طبقًا للتوقيت الصيفي

أيمن موسى وكيل وزارة
أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

وجَّهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة مراعاة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 طبقًا للتوقيت الصيفي.

وشددت المديرية على عدم وجود أي تعديل في جداول مواعيد امتحانات آخر العام لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية أيضًا.

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امتحانات المواد خارج المجموع

وانطلقت امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية منذ بداية الأسبوع الحالي، على أن تستأنف امتحانات المواد الأساسية يوم الأربعاء 8/5/2024، وفقًا للجداول المُعلنة لكل صف دراسي.

على أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليلة الغد الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥  بتقديم الساعة لمدة ستون دقيقة (٦٠)، لتصبح الساعة الواحدة بدلًا من الثانية عشر، ويستمر التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك وفقًا لنص القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣.

ويبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

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مواعيد امتحانات الترم الثانى لتوقيت الصيفي صفوف النقل الشهادة الاعدادية المواد خارج المجموع امتحانات المهام الأدائية الفصل الدراسي الثاني تاريخ ووقت تغيير التوقيت الصيفي

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