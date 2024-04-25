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مصر

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

جريدة الدستور

هنأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إنه "على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتها، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف".

وقال الرئيس، في كلمته، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وبلد وتضحية وإصرار على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، متابعًا: "وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسة للأمن القومي".

سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية

وأضاف الرئيس: "سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها ورمزًا خالدًا على صلابة الشعب المصري".

وكان قد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء ،وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

جاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن" أن يكون يوم الخميس الموافق  25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للدول الإفريقية

رضا حجازي وزير التربية والتعليم عبد الفتاح السيسي عيد تحرير سيناء وزير العمل

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