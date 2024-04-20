وزير التعليم: إجراءات تفتيش دقيقة قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية لامتحانات الدبلومات الفنية

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تعليماته لقيادات التعليم الفني ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الادارة بالدبلومات الفنية 2024، بتطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط لجان سير الامتحانات وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن اجهزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

واشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الي أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، والاستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازى فى مستهل الاحتماع، أن امتحانات الدبلوم الفنية لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها، لذا من الضروري الإعداد الجيد لها، وتوفير كافة الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.

وأكد الوزير أنه فى ضوء موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.