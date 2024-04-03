الأربعاء 03 أبريل 2024
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مصر

لا صحة لوجود حالات جديرى مائى بمدرسة فى أكتوبر

مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية بالجيزة

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالجيزة خطابًا يؤكد عدم وجود حالات جديري مائي بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات.

وأوضح الخطاب الصادر أنه بشأن الإبلاغ عن الأمراض المعدية الخاصة بالمدارس، فقد تم تشكيل لجنة من الطب الوقائي للمدرسة، وقد تم التأكيد بعدم وجود أي حالات من الجديري المائي بالمدرسة.

وأشار الخطاب، إلى أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الوقائية بالمدرسة، لافتًا إلى أنه تم عمل تثقيف صحي بالمدرسة.

ونفى أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجود حالات عدوى جديري مائي بين طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات.

وأكد أشرف سلومة في تصريح خاص، أنه تم إرسال لجنة من الصحة لمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، بعد استغاثة أولياء الأمور بانتشار عدوى جديري مائي بين الطلاب، ولكن نتائج الفحوصات لم تثبت أي حالة واحده مصابة بمرض الجديري المائي.

وأوضح مدير المديرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، لاطمئنان أولياء الأمور على أبنائهم.

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مديرية الشئون الصحية بالجيزة
مديرية الشئون الصحية بالجيزة
مديرية الشئون الصحية الجيزة حدائق أكتوبر الرسمية الخطاب المدارس

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