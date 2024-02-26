الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

"أولياء أمور مصر" يوجه عدة نصائح هامة للطلاب بشأن الدراسة فى رمضان

جريدة الدستور

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن شهر رمضان العام الحالي يتزامن مع العام الدراسي، مما يجعل الطلاب أمام معضلة كبيرة ويتساءلون عن كيفية تنظيم أوقاتهم خلال الصيام، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين المذاكرة والروحانيات الخاصة برمضان والاجتماعات الأسرية.

"الحزاوي" أضافت في بيان لها اليوم، أنه من المهم عمل جدول للمذاكرة يحاول الأبناء الالتزام به قبل بداية شهر رمضان، لافتة إلى أنه يجب أيضًا اختيار أوقات المذاكرة في حالة إذا كان التركيز مرتفعًا.

وأشارت إلى أنه لا بد على الطلاب سماع الفيديوهات التعليمية أو أخذ قسط من الراحة حتى يكون الطالب مستعدًا للمذاكرة بعد الإفطار بشكل جيد وفعال، بالإضافة إلى تجنب إجراء عملين في وقت واحد، مثل: "متابعة مسلسل والمذاكرة" لافتة إلى أن الواقع أن تكون المذاكرة والتحصيل في هذه الحالة ضعيفة جدًا.

وتابعت أنه يجب على أولياء الأمور التحدث مع أبنائهم الطلاب خاصة في المراحل الثانوية عن أن شهر رمضان ليس شهر الخمول والكسل، بل هو شهر العمل، لافتة إلى أن انتصار أكتوبر والفتوحات التي حدثت في شهر رمضان الفضيل هما خير دليل على ذلك.

ووجهت "الحزاوي" عدة نصائح للأمهات عن أهمية الاهتمام بما يقدم للأبناء في الإفطار والسحور، إذ شملت تخفيف التجمعات العائلية والعزومات حتى يستطيع الأبناء التركيز في المذاكرة بعيدًا عن أي مشتتات، ويمكن الاكتفاء بعمل تلك التجمعات في الإجازة الأسبوعية.

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وشملت النصائح أيضًا: عمل مكافأة للأبناء أثناء إنجاز جدول المذاكرة اليومي بمشاهدة برنامج أو مسلسل، مما يدفعهم للاهتمام بإنجاز المذاكرة بشكل جيد.

وأشادت داليا الحزاوي بمجهودات وزارة التربية والتعليم، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير مواد تعليمية وتدريبية إلكترونية مجانًا لجميع الطلاب، قام بإعدادها مستشارو المواد على موقع وزارة التربية والتعليم.

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