الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ائتلاف أولياء أمور مصر يشيد بمجهودات "التعليم" لرفع المعاناة عن كاهلهم

جريدة الدستور

أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بمجهودات وزارة التربية والتعليم، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير مواد تعليمية وتدريبية إلكترونية مجانًا لجميع الطلاب قام بإعدادها مستشاري المواد على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت الحزاوي، أنه مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، أصبح الأمر عبء كبير على أولياء الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن أولياء الأمور لديهم أكثر من طالب، وتوفير بديل للكتب الخارجية وبشكل مجاني أمر يستحق الإشادة والثناء.

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واختتمت الحزاوي: نتمنى أن تقوم الوزارة بتطوير الكتب المدرسية حتى تكون منافس قوي للكتب الخارجية، ويعتبر هذا هو الحل للقضاء على «مافيا الكتب الخارجية» التي أصبحت لمن استطاع إليه سبيلا بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأفادت الوزارة أنه لاستعراض وتحميل المواد التعليمية والتدريبية التي تم إطلاقها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الدخول على الرابط أدناه، ثم اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني، واختيار نوع المحتوى (ملخصات ومفاهيم وأسئلة) والتي يمكن الاختيار بين استعراضها على الموقع أو تحميلها مجانا.

 

داليا الحزاوي أولياء أمور مصر ب ملخصات ومفاهيم وأسئلة التربية والتعليم الحزاوي

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