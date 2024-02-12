الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازي" يوجه بإعلان المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة لاطلاع الطالب عليها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، توفير جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني الالكترونى المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر  للإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، لإعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية، موجهًا مديرى المديريات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإعلان فى المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة لاطلاع الطالب عليها والاستفادة منها، و

txt

وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف يستقبل وكيل المديرية الجديد

txt

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

كذلك تكليف الموجهين العموم والموجهين الأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها للطلاب، وإعداد تقارير حولها لمتابعة مدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها، وإرسال هذه التقارير للوزارة لتحديثها.


وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بالسادة مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير الحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية؛ ومناقشة عدد من النقاط الهامة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية.

وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، التأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية  التعليمية، وهي الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية؛ ومناقشة عدد من النقاط المهمة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم التعلم وتخفيف الأعباء المواد التعليمية المواد الدراسية تطوير المناهج

الأكثر قراءة

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

الخارجية: غير مسموح لأى طرف بأن يقحم اسم مصر فى أى محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذي لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال