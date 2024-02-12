الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعليم: التنسيق مع الجهة المعنية لمنح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى

وزير التعليم
وزير التعليم

أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تعيين حوالى ٥٤ معلما ومعلمة من ذوي الهمم، وسيتم توزيعهم على المدارس، جاء ذلك في ضوء مسابقة الـ"٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى".

وأكد أنه جار التنسيق مع الجهة المعنية لمنح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى لإعادة اجتياز التدريب بالتوازي مع معلمي الدفعة الثانية.

وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على  ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإتاحة والجودة والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مؤكدًا أهمية دور التعليم المجتمعى وعلاج التسرب من التعليم كمحور مهم من محاور الخطة الاستراتيجية.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية؛ ومناقشة عدد من النقاط المهمة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية.

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في سياق آخر، عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.

وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، التأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.

المديريات التعليمية والجودة والاستدامة التعليم المجتمعى التعليم الفنى التربية والتعليم

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