وزيرالتعليم يصل المنوفية لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام سير العام الدراسي

في إطار متابعة سير العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة المنوفية، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والاستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والأستاذ محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل والأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

توفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة للطلاب وضبط وانتظام العملية التعليمية

وأعرب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بزيارة محافظة المنوفية، مثمنًا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، والجهود المبذولة في توفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة للطلاب مما انعكس على ضبط وانتظام العملية التعليمية.

ومن جهته، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لتطويرها وتحسين جودتها، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية في المحافظة.

وزير التربية والتعليم يصل إلى محافظة المنوفية لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام سير العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد وافتتاح عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر القرار الوزاري رقم (٤٣) بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.