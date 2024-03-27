"المهنية للمعلمين": إتاحة الحصول على برامج القيادات إلكترونيا حتى 4 أبريل المقبل

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن إتاحة الحصول على برامج القيادات إلكترونيا حتى 4 أبريل المقبل.

ونص الخطاب على أنه فى إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وبناء على توجيهات السلطة المختصة سيتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكيل ومدير إدارة مدرسية - وكيل ومدير إدارة تعليمية - التوجيه الفني) لمن يرغب في الفترة من 2024/3/27 إلى 2024/4/4، وذلك طبقا لما ورد إلينا من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة للمديريات التعليمية، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها مع اعتبار الأمر هام جدا وعاجل وتحت رعاية المديريات.