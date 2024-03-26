السفارة الأمريكية بالقاهرة والحكومة تطلقان برنامج "جلوب" لتعزيز التعليم البيئي والتثقيف العلمي

أطلقت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برنامج التعلم والملاحظات العالمية لصالح البيئة "جلوب" (GLOBE) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مدرسة المعادي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للبنات.



وأعربت الملحق الثقافي المساعد بالسفارة الأمريكية إنجا ليتفينسكي - في بيان أصدرته السفارة الأمريكية- عن سعادتها لتنفيذ برنامج جلوب (GLOBE) فى مصر وتمكين الطلاب ليصبحوا مشاركين نشطين في مجال البيئة، والذي يهدف إلى تشجيع البحث العلمي، وتنمية الشعور بالمواطنة العالمية بين المتعلمين من جميع الأعمار.



ولفتت الى أن سفارة الولايات المتحدة، تبرعت بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بأدوات جوية لمدرسة المعادي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للبنات، إلى جانب مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في السادس من أكتوبر، والعبور والإسكندرية والمنوفية، حتى يتمكن الطلاب من البدء في مراقبة جودة الهواء وبيانات الغلاف الجوي الأخرى.



وأكد بيان السفارة الأمريكية أن "جلوب" يعد مبادرة دولية للعلوم والتعليم تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الفهم العلمي لكوكب للأرض وتطوير تعلم الطلاب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).



وأوضحت السفارة أن البرنامج يربط الطلاب والمعلمين والباحثين بمجتمع عالمي متحمس لحماية البيئة، وستتاح للمشاركين في جلوب GLOBE في مصر فرصة المشاركة في المشاريع البحثية المتعلقة بعلوم نظام الأرض، بما في ذلك تلك التي تقودها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) الأمريكية، واستكشاف مختلف البروتوكولات والحملات ومبادرات البيانات.



وأشارت إلى أنه من خلال جمع وتقديم وتحليل بيانات جلوب GLOBE من جميع أنحاء العالم، سيساهم المتعلمون في فهم أعمق للنظم البيئية لكوكبنا وأنماط المناخ، ولفتت إلى أن الدكتورة عزيزة خليفة، منسق جلوب (GLOBE) للحكومة المصرية، واثنين من المعلمين شاركوا فى مؤتمر (GLOBE) الإقليمي في فبراير الماضى في عمان، حيث سيقوم المعلمون بتدريب معلمين آخرين في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).