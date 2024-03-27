الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حذرت التعليم من غيابها.. 10 معلومات عن اختبارات شهر مارس بالمدارس

اختبارات الشهر
اختبارات الشهر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنبيها مهما على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بعدم الغياب تماما من المدارس أثناء اختبارات شهر مارس الجارى التى تعقد فى نهاية الشهر الجارى وبداية الشهر المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، خلال تنبيهات عممتها على المديريات التعليمية لتعميمها على المدارس، على أن هذه الامتحانات ليست لها إعادة لذلك يجب على الطلاب حضورها وعدم التهاون فيها. 

معلومات عن اختبارات الشهر

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.

ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.

ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد.

ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.

ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.

ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.

ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

ـ  توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.

ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.

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