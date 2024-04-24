الأربعاء 24 أبريل 2024
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موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وكيفية تغيير الساعة في الهواتف

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

بدأ العد التنازلي لتغيير الساعة، لذا يكثر التساؤل عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عبر جوجل، لمعرفة كيفية ضبط الوقت وفقا للتوقيت الجديد خلال ساعات قليلة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير التوقيت الصيفي 2024، وموعد تغيير الساعة.

موعد التوقيت الصيفي 2024

سوف يتم تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، وذلك بدءا من نهاية شهر أبريل الجاري، وتكون حديدا مع بداية آخر جمعة في شهر أبريل، والذي سوف يوافق يوم الجمعة المقبل 26 من شهر أبريل 2024.

وتقدم الساعة بمقدار حوالي 60 دقيقة، ليستمر العمل في هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

التوقيت الصيفي في مصر

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الـ17 من شهر أبريل الماضي، في قانون يحمل رقم 24 لعام 2023، وذلك بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، وسينص على تطبيق التوقيت الشتوي بآخر جمعة من شهر أكتوبر في كل عام وتكون لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس في شهر أبريل بكل عام.

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 في محافظة القاهرة

لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له الكثير من الفوائد التي ستعود على الدولة بمكاسب عبر ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة في ضوء ما سيشهده العالم من جميع الظروف والمتغيرات الاقتصادية.

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خطوات تغير الساعة على الأجهزة الذكية لـ التوقيت الشتوي

وتعتبر خطوات تغير الساعة في الأجهزة الذكية لـ التوقيت الشتوي تكون سهلة للغاية، فعند اتصال الأجهزة الذكية مثل الساعات الرقمية والهواتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب بالإنترنت، سوف يتم تغيير الساعة وذلك بشكل تلقائي، وفي حال عدم وجود التحديث التلقائي أو عدم إمكانية الاتصال بالإنترنت، على المواطنين القيام باتباع خطوات تغير الساعة على الأجهزة الذكية لـ التوقيت الشتوي وهي التالية:

  1. الدخول على قائمة الإعدادات.
  2. ثم اختيار الوقت والتاريخ.
  3. تغيير الوقت الساعة الليلة في تمام 12:00 صباح الجمعة.
  4. أخيرا عليك ضبط التاريخ أيضًا من يوم الجمعة 26 أبريل، بتأخير الساعة 60 دقيقة ثم اضغط على حفظ.
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