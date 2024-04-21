الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

 

تبطق مصر التوقيت الصيفي في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة، بعد أن توقف تطبيق التوقيت الصيفي منذ قيام ثورة 25 يناير، وعاد تطبيقه العام الماضي لاول مرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر. 

 

موعد التوقيت الصيفي 2024

 

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024  طبقا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب، ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 يوم 26 ابريل المقبل لينتهي معه تطبيق التوقيت الشتوي الذي بدأ يوم الجمعة 27 أكتوبر. 

ووفق التوقيت الصيفي يتم تعديل الساعات مرة أخرى، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، ليبدأ التوقيت الصيفي، ويستمر العمل بالتوقيت حتي أكتوبر 2024، 

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية.

يذكر أن بداية فصل الصيف سيكون الخميس 20 -6-2024، وعدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

نهاية أكتوبر المقبل.. موعد تغير التوقيت الصيفي في مصر 2024

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

تختلف مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي حيث سيتم تأخير موعد الصلاة 60 دقيقة، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لإقامة الصلاة في مواعيدها المحددة، وسيكون مواعيد الصلاة  في التوقيت الصيفي كالتالي مع تغيير بسيط في الدقائق: 

 

المدينةأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغرب أذان العشاء
القـاهـرة4:50 صباحًا 6:22 صباحًا12:54 مساءً4:30 مساءً7:26 مساءً8:48 مساءً

 

ويظل العمل بمواعدي الصلاة في التوقيت الصيفي حتى توقف العمل به في التوقيت الذي حددته الحكومة في اكتوبر الماضي. 

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