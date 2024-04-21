تبطق مصر التوقيت الصيفي في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة، بعد أن توقف تطبيق التوقيت الصيفي منذ قيام ثورة 25 يناير، وعاد تطبيقه العام الماضي لاول مرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر.

موعد التوقيت الصيفي 2024

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 طبقا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب، ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 يوم 26 ابريل المقبل لينتهي معه تطبيق التوقيت الشتوي الذي بدأ يوم الجمعة 27 أكتوبر.

ووفق التوقيت الصيفي يتم تعديل الساعات مرة أخرى، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، ليبدأ التوقيت الصيفي، ويستمر العمل بالتوقيت حتي أكتوبر 2024،

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية.

يذكر أن بداية فصل الصيف سيكون الخميس 20 -6-2024، وعدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي

تختلف مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي حيث سيتم تأخير موعد الصلاة 60 دقيقة، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لإقامة الصلاة في مواعيدها المحددة، وسيكون مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي كالتالي مع تغيير بسيط في الدقائق:

المدينة أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القـاهـرة 4:50 صباحًا 6:22 صباحًا 12:54 مساءً 4:30 مساءً 7:26 مساءً 8:48 مساءً

ويظل العمل بمواعدي الصلاة في التوقيت الصيفي حتى توقف العمل به في التوقيت الذي حددته الحكومة في اكتوبر الماضي.