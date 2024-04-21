ترطيب طبيعي للجسم في فصل الصيف.. دليلك لأفضل الأطعمة والفواكه

فصل الصيف يأتي محملًا بالشمس الحارقة والجو الجاف، مما يجعل الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحته ونشاطه، وفي هذا السياق، تلعب الأطعمة دورًا حاسمًا في تعزيز الترطيب وتحافظ على الجسم من الجفاف والإجهاد الحراري.

وكما جاء فى موقع “هيلث"، فمن بين الأطعمة التي تساعد في ترطيب الجسم في فصل الصيف هى الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسب عالية من الماء، مثل البطيخ والبطاطا والفراولة والخيار والطماطم، تناول هذه الفواكه والخضروات يساهم في إعادة تعويض السوائل التي تفقدها الجسم نتيجة للحرارة والتعرق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من العصائر الطبيعية المنعشة التي تحضر من الفواكه والخضروات مثل عصير البرتقال والليمون والخيار والبطيخ، حيث تمنح الجسم الرطوبة اللازمة وتعزز الشعور بالانتعاش.

ووفقا لما جاء فى الموقع فلا يجب نسيان أهمية شرب الماء بانتظام خلال فصل الصيف، حيث يساعد الماء في تعويض السوائل التي تفقدها الجسم ويحافظ على توازنه الهيدروليكي، وبالتالي يسهم في منع الجفاف والإجهاد الحراري.

فإن تضمين الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي خلال فصل الصيف يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من مشاكل الصحة المرتبطة بالجفاف، وبالتالي يعزز الشعور بالراحة والنشاط خلال هذا الفصل الحار.

الفوائد الرئيسية

ترطيب الجسم: تحتوي فواكه الصيف مثل البطيخ والفراولة على نسب عالية من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

مضادات الأكسدة: تحتوي الفواكه الصيفية مثل الفراولة والتوت والكرز على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تعزيز الجهاز المناعى: تحتوي بعض فواكه الصيف مثل المانجو والكيوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات.

صحة الجلد: الفواكه الصيفية تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين A وفيتامين E والبيتاكاروتين التي تساهم في صحة البشرة وتحسين مظهرها.

تعزيز الهضم: تحتوي بعض فواكه الصيف مثل الأناناس والكيوي على إنزيمات هاضمة طبيعية مثل البروميلين التي تساعد في تحسين عملية الهضم.