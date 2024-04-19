السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نهاية أكتوبر المقبل.. موعد تغير التوقيت الصيفي في مصر 2024

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

موعد تغير  التوقيت  الصيفي في مصر 2024  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنه‍ا من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بالموضوع.

موعد تغير التوقيت الصيفي في مصر 2024

قام مجلس الوزراء المصري الإثنين الماضي الموافق 15 أبريل بالاعلان عن تطبيق ما يسمى بالتوقيت الصيفي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء لمدة ساعتين في اليوم.

وكانت الصفحة الرسمية  لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك نشرت البيان الخاص  بموعد تعديل الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر في  15 أبريل.

موعد تغير التطبيق الصيفي في مصر 2024

وأوضح مجلس الوزراء المصري عبر  بيانه سالف الذكر الذي نشر عبر صفحته "أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي".

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

موعد تغير التوقيت الصيفي في مصر 2024

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري فإنه يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

وبداية من 29 أكتوبر يتم تغير التوقيت الصيفي إلى ما كان عليه. 

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

يذكر أنه بدأ استخدام التوقيت الصيفي والتخلي عنه في مصر في فترات متفاوتة منذ أول تطبيق له في عام 1957.

تم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي  مؤخرًا في عام 2014، ولكن تم تعليقها في العام التالي وتم التخلي عنها في  في يوليو 2016 بعد أن صوت البرلمان ضد استخدامه.

جرى الإعلان عن خطوة إعادة العمل به "التطبيق الصيفي" لأول مرة من قبل مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2019، كجزء من جهود البلاد لتقليل استهلاكها للطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة.

كيف بدأت فكرة التوقيت الصيفي بالعالم؟

بدأت فكرة تغيير الساعات مع الفصول مع جورج هدسون، العالم النيوزيلندي الذي درس الحشرات في عام 1895، اقترح هدسون تغيير الوقت لتمديد ساعات النهار في الصيف، كان من الممكن أن يساعده الوقت الإضافي في جمع الحشرات بعد العمل.

ولم يعجب احد بهذه  الفكرة  حتى  جاء وقت الحرب العالمية الأولى عندما سعت الدول الأوروبية إلى توفير الطاقة، وكانت ألمانيا أول دولة تعتمد التوقيت الصيفي في عام 1916، وتبعتها الولايات المتحدة في عام 1918.

ويعتقد بعض الناس أن الولايات المتحدة أنشأت التوقيت الصيفي لمساعدة المزارعين، لكن المزارعين بشكل عام لا يحبون هذه الممارسة، وقالت مجلة Modern Farmer إن المزارعين الأمريكيين يعارضون هذه الممارسة، لكن الكونجرس وافق عليها على أي حال.

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موعد تقديم الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

موعد تغير التوقيت الصيفي مصر الوزراء

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