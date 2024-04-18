الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفى

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

وقال أبوالعلا، في طلب الإحاطة، إنه في شهر أبريل عام 2023، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف توفير الطاقة، وذلك بعدما كانت الحكومة في عام 2016 تطالب بإلغاء ذلك النظام، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف أبوالعلا، والآن بعد مرور عام كامل، على تجربة عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، أريد من الحكومة توضيح مدى جدوى تطبيق ذلك النظام، فيما يتعلق بتوفير الطاقة والجدوى الاقتصادية من ورائه، لاسيما في ظل الاعتماد الكبير حاليًا على أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الضرورية والإضاءة دون تفرقة بين الليل والنهار.

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موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي وإلغاء التوقيت الشتوي

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تم تطبيقه فى 1957.. حكاية مصر مع التوقيت الصيفى

تأثير تغير التوقيت عمليًا 

وتابع عضو مجلس النواب، كما أريد من الحكومة توضيح مدى وجود دراسات علمية عن تأثير ذلك النظام على صحة المواطنين، خاصة أن هناك عددًا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبًا في الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب، وأن البرلمان الأوروبي سبق ووافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية.

النائب أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التوقيت الصيفي نظام التوقيت الصيفي

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