الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"متحف متحرك".. سيارات الملك فاروق وعبد الناصر والسادات تجوب شوارع القاهرة (فيديو)

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية نادي السيارات المصري

نظم نادي السيارات في احتفاليته بـ100 عام على تأسيسه، في مقره بشارع قصر النيل في منطقة وسط البلد، مسيرة بالسيارات القديمة في شوارع وسط البلد، الأمر الذي جذب أنظار المواطنين.

عمرها 100 عام.. سيارات ملوك وأغنياء مصر قديما في احتفالية نادي السيارات (فيديو)

ويحتفل نادي السيارات  في منطقة وسط البلد، اليوم، بمرور 100 عام على تدشينه، وعُرض أمام مدخله في شارع قصر النيل العديد من السيارات القديمة، الأمر الذي جذب عشاق السيارات والمارين في قلب القاهرة، وتهافت زوار النادي على التقاط الصور مع السيارات النادرة، ضمن الاحتفالية التي انطلقت تحت شعار "100 سنة والرحلة مستمرة".

"شاهين، والخنفسة، والتمساح"، كانت هذه ماركات العديد من السيارات القديمة، التي كان تعرف جميعها بـ"الأوتومبيل"، والتي كان يمتلكها الملوك والأمراء وأثرياء المجتمع المصري في النصف الأول من القرن الماضي، ودشنوا نادي السيارات ليجمعهم ويتبادلوا فيه الحديث حول سياراتهم، في تطبيق لتجربة نادي السيارات الفرنسي.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

 

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