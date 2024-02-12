الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقى رئيس مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات المصرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي وأنشطته والفعاليات التي ستتم إقامتها للاحتفال بمئوية النادي، ما يسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.  

حضر اللقاء محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستهل  الوزير اللقاء بالترحيب برئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدًا دعم الوزارة الدائم لنادي السيارات والرحلات المصري، ودوره في تنشيط حركة السياحة، من خلال ما ينظمه من أنشطة ثقافية واجتماعية تجذب فئة معينة من السائحين.

 

أبرز أنشطة ولقاءات وزير السياحة خلال الأسبوع الماضي

وخلال اللقاء، قام الوزير باستعراض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح بين 25% و30% سنويًا للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

كما تمت مناقشة وطرح الأفكار والمقترحات لوضع خطة وأجندة للفعاليات، التي يمكن أن يقوم بها النادي خلال الفترة المقبلة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر من خلال إقامة الندوات الثقافية، والفعاليات الاجتماعية، وسباقات ومعارض السيارات والموتوسيكلات المختلفة.

كما تمت مناقشة الفعاليات التي سيقيمها النادي للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه، حيث تستهدف هذة الفعاليات الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة التي ستُقام بها، منذ هذا الشهر وحتى شهر مايو القادم.

من بين هذه الفعاليات إقامة مسيرة للسيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى رالي السيارات بالجونة بمدينة الغردقة الذي سيقام تحت رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السيارات والرحلات المصري يعد من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم، حيث تأسس عام 1924، وكان من أوائل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات.
 

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