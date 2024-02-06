الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غادة شلبى: السياحة المصرية حققت أعلى معدل فى الحركة الوافدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل التعاون في مجال السياحة

قالت غادة شلبي نائب لشئون السياحة  إلى النجاح الذي حققته السياحة المصرية خلال عام 2023 حيث حققت رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين، والذي بلغ 14.906مليون سائح وهو أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية، مؤكدة أن من أهم عوامل تحقيق هذا النجاح هو التواصل المستمر مع شركاء المهنة ومنظمي الرحلات في الأسواق المستهدفة، واطلاعهم أولًا بأول بآخر التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة أوليفيا تودرين سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.

كيف نجحت الحكومة في دعم قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة؟

 

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تنشيط السياحة: مشاركتنا فى المعارض الدولية أساسية ونعمل على زيادة الوفود الإيطالية

أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

وتحدثت نائب الوزير عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية كان عاملًا مؤثرًا في تحقيق هذا الرقم القياسي في الأعداد السياحية لعام 2023، لافتة إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي، وتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وألكسندر دراجوى سكرتير ثاني بالسفارة الرومانية بالقاهرة، والمستشار جورج بيتروسان ملحق تجارى بالسفارة.

واستهلت نائب الوزير اللقاء بالترحيب بالسفيرة والوفد المرافق لها، مثمَنة على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز مزيد من التعاون مع الجانب الروماني والعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من رومانيا.

وتحدثت نائب الوزير أيضًا عن منتج السياحة الاستشفائية الجاري التحضير له مشيرة إلى الجهود المتواصلة لتعزيز هذا المنتج؛ نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات تساهم في تعزيز النهوض به، مؤكدة رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الريادة في هذا المجال، مشيرة إلى التنسيق الذي تقوم به الوزارة مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وتحديد الأسواق المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد.

كما أشارت إلى المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي سيُعقد في مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودرين على الرسائل الإيجابية التي تصدرها السفارة دائمًا للشعب الروماني عن المقصد السياحي المصري وحثهم على زيارته.

كما أكدت التعاون الوثيق بين الوزارة والسفارة وأن الملف السياحي يعد من الملفات المهمة التي يتم طرحها في المناقشات المختلفة بين البلدين.

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