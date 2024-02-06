الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمرو القاضي: يواصل لقاءاته الإعلامية خلال المشاركة في المعرض السياحي الدولي BIT

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عمرو القاضي: يواصل لقاءاته المهنية والإعلامية خلال المشاركة في المعرض السياحي الدولي BIT بإيطاليا

 

خلال مشاركة  وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي الدولي BIT، والمقام حاليًا بمدينة ميلانو بإيطاليا، واصل عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة لقاءاته المهنية والإعلامية، حيث عقد عدة اجتماعات مع منظمي الرحلات الإيطاليين لمناقشة تنفيذ العديد من الأنشطة التسويقية بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية ولاسيما مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الاطلاع على موقف الحجوزات السياحية من السوق الإيطالي خلال الفترة القادمة.

 

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى BIT بميلانو بإيطاليا

منتج القاهرة الجديد الذي سيعمل على زيادة الليالي السياحية بالمدينة

كما التقى بممثلي ومسئولي شركة مصر للطيران بإيطاليا لبحث سبل التعاون المشترك بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي مستعرضًا الخطة الترويجية للهيئة به، كما استمع إلى خطط شركة مصر للطيران لتوسيع شبكة رحلاتها إلى مختلف المدن السياحية المصرية من عدة مدن إيطالية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ عددًا من المبادرات والفعاليات التسويقية المشتركة بين الجانبين.

وخلال لقاءاته الإعلامية المختلفة، أكد  عمرو القاضي على استقرار الأوضاع السياحية في مصر وترحيب المقصد السياحي المصري باستقبال كافة السائحين ولاسيما الإيطاليين، مشيرًا إلى خطة وزارة السياحة والآثار لإطلاق منتجات سياحية جديدة في مصر والتي من بينها منتج القاهرة الجديد الذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة القاهرة وزيادة الليالي السياحية بها.

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تنشيط السياحة: مشاركتنا فى المعارض الدولية أساسية ونعمل على زيادة الوفود الإيطالية

جدير بالذكر أن المعرض السياحي الدولي BIT يٌقام بمدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري، وتشارك فيه الوزارة بجناح تبلغ مساحته 100 متر2، يعبر تصميمه عن الحضارة المصرية القديمة، ويضم 10 شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران

منتج القاهرة الجديد المعرض السياحي الدولي BIT المقاصد السياحية الحجوزات السياحية السوق الإيطالي

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