الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنشيط السياحة: مشاركتنا فى المعارض الدولية أساسية ونعمل على زيادة الوفود الإيطالية

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط

قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية  مستمرة بهدف تكثيف التواجد، وإطلاق الحملات الترويجية للمقاصد السياحية التي تنظمها الهيئة من أجل زيادة الحركة السياحية، وفقًا لاستراتيجية الدولة 2030.

وأكد القاضي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحملات الترويجية لا تتضمن فقط المشاركة في المعارض السياحية، ولكن تقديم تسهيل إجراءات الدخول بالمطارات المصرية، بالإضافة لاستضافة بعض الوفود من منظمي الرحلات من مختلف دول العالم بخلاف الحملات الترويجية المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع رئيسة الاتحاد الإيطالي لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET، على زيارة مدينة شرم الشيخ مارس المقبل، خلال مشاركتنا للمعرض وتنظيم زيارة تعريفية، بالإضافة لإقامة ورشة عمل للشركات الأعضاء في الاتحاد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ. 

وتابعت أن تلك الزيارات التعريفية من قبل شركات السياحة الإيطالية وغيرها من الشركات العالمية، تستهدف أبرز الأماكن السياحية في مصر بصفة عامة، مشيرًا إلى أن منظمي الرحلات الإيطاليين المقرر استضافتهم في مدينة شرم الشيخ، سيتم تنظيم لقاء بين منظمي الرحلات الإيطاليين ومسئولي شركات السياحة المصرية والإيطالية، ومناقشة سبل زيادة الحركة بالإضافة لدراسة العوائق ووجود حلول لها، خاصة وأن اللواء خالد فودة يسهم بشكل قوي في حل أي عوائق قد تسبب تراجع حركة السياحة الإيطالية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالية. 

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نائب وزير السياحة والاثار تكشف تفاصيل المنصة الالكترونية للسياحة الصحية

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض الدولى للغوص والرياضات البحرية Duikvakr بهولندا

 

 

السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي BIT 

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تشارك الآن في المعرض السياحي الدولي BIT الذي يُقام بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، وانطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 فبراير الجاري.

شركات السياحة الإيطالية مدينة شرم الشيخ الرحلات تنشيط السياحة السياحة الايطالية

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