الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقي منذ قليل،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  Owen Bonnici وزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء بما يساهم في الدفع قُدمًا نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بين الدولتين في مجال السياحة والآثار، ولاسيما في ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين الدولتين والممتدة منذ أقدم العصور.

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مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بمدينة ڤالتا عاصمة جمهورية مالطا

 

وتناول اللقاء مناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بأحد متاحف مدينة ڤالتا عاصمة جمهورية مالطا، حيث أشار وزير التراث الوطني والفنون إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية مالطا للحضارة المصرية العريقة وشغف المواطنين في مالطا بها.
كما أبدي الطرفان رغبتهما في تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة من مالطا إلى مصر، وتنظيم ورش عمل منفصلة لدراسة سبل التعاون في مجال سياحة التنقل باليخوت والاستفادة من خبرة جمهورية مالطا لريادتها في هذا النمط السياحي في البحر الأبيض المتوسط.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وNoel Zammit الرئيس التنفيذي لوزارة التراث في مالطا، والسفير خالد أنيس سفير مصر في مالطا،  أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

 

يشار الي ان وزارة السياحة والاثار تشارك الان المعرض السياحي الدولي BIT الذي يٌقام بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا وانطلقت فعالياته اليوموتستمر حتى 6 فبراير الجاري.

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