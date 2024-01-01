الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف نجحت الحكومة في دعم قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة؟

السياحة في مصر
السياحة في مصر

شهد قطاع السياحة في مصر نهضة ملحوظة، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق نجاحات ملموسة في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل الوطني.

ومن خلال استراتيجيات مدروسة وجهود ترويجية مكثفة، تجلى تأثير هذه الجهود على عودة الثقة بوجهات السياحة في مصر وزيادة أعداد السياح الوافدين، وخلال السطور التالية سنلقي الضوء على الإجراءات والبرامج التي نفذتها الحكومة لدعم هذا القطاع التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح البارز.

جهود الحكومة المصرية للنهوض بقطاع السياحة

عام 2018، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع وتوظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وارتكز برنامج الإصلاح لتطوير قطاع السياحة على خمسة محاور وهم "الإصلاح المؤسسي" و"التشريعي" و"تطوير البنية التحتية والاستثمار" و"الترويج والتنشيط" و"مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميًا"، وفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وتم صياغة رؤية موحدة لقطاع السياحة - الذي يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي - بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري والتي حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2018 -2019 مسجلة نحو 12.6 مليار دولار.

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وفي عام 2019 نشرت وزارة السياحة أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز العديد من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميًا حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج. 

وعلى مدار الـ 9 سنوات الماضية شهد قطاع السياحة طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة من تدريب العاملين والبدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية.

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