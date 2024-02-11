أبرز أنشطة ولقاءات وزير السياحة خلال الأسبوع الماضي

نشرت وزارة السياحة والآثار، تقريرًا عن أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن عدد من نشاطات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بزيادة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر ولقاءاته التى عقدها خلال الأسبوع الماضي.



1- لقاء وزير السياحة بوزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بوزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بمالطا، وتنظيم ورش عمل لدراسة سبل التعاون في مجال سياحة اليخوت.



وأبدى الطرفان رغبتهما في تبادل الزيارات والخبرات، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة من مالطا إلى مصر.



2. لقاء وزير السياحة والآثار مع سفيرة المكسيك لبحث تعزيز التعاون في مجال السياحة

استقبل وزير السياحة والآثار، سفيرة دولة المكسيك لمناقشة سبل التعاون في ضوء المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة المكسيكية لمصر خلال 2023، وتبادل الخبرات في مجال السياحة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة.

بالإضافة لمناقشة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري في المكسيك بصورة أكبر، من خلال تنظيم زيارات تعريفية لممثلي ومسئولي القطاع السياحي ومنظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بالمكسيك، وعقد لقاءات مهنية بين منظمي الرحلات بالمكسيك ونظرائهم في مصر.



3. لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير المغرب لتعزيز سياسات التكامل السياحي والاستثمار بين البلدين

كما التقى وزير السياحة والآثار، بسفير المغرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ووضع سياسات دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية.



واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب للاستثمار في مصر وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.



4. وزير السياحة والآثار يبحث فرص الاستثمار السياحي مع ممثلي JPMorgan بمصر ولندن ومستثمرين ومسئولي صناديق الاستثمار الدوليين

كما التقى وزير السياحة والآثار، بالمدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك JPMorgan Chase بمصر، وممثلي البنك بلندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من عدة دول أجنبية، لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.



واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات لدفع حركة السياحة الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.



اجتماع وزير السياحة والآثار مع مسئولي شركة Visa للمدفوعات الرقمية للتعاون في مجال السياحة والخدمات الرقمية

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي شركة Visa إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك لبحث التعاون والاستفادة من خدمات الشركة في مجال السياحة وخبراتها في إنشاء قواعد بيانات متصلة بالسياحة الخارجية والداخلية للترويج السياحي لمصر.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع السياحة بمصر، ومنها سبل التوسع في استخدام الكروت البنكية في مختلف مجالات المدفوعات غير النقدية.



قرار وزاري بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع وإجراءات التنسيق مع اليونسكو

أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك وألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال ترميم معماري لهرم منكاورع بمنطقة الأهرامات.



وستقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير علمي عن نتائج أعمالها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في المشروع من عدمه، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع اليونسكو.



كما ستقدم اللجنة هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.