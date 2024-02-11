إقامة معرض أثري مؤقت بعنوان "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة" منتصف يوليو

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم إقامة معرض أثري مؤقت بعنوان (قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة) والذى سيقام بمتحف شنغهاى بالصين خلال الفترة من منتصف يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، ومن المقرر أن يتم عرض العديد من القطع والآثار المصرية في هذا المعرض مما يساهم في تعريف الصينيين بشكل أكبر بالحضارة المصرية القديمة والترويج السياحي لمصر في الصين.

كما أنه من المقرر أيضًا أن تشارك الوزارة في المعرض السياحي الذي سيتم إقامته في الصين في مايو المقبل، حيث تمت موافقة على مشاركة هيئة تنشيط السياحى في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024

وتابعت الوزارة: “بالإضافة إلى قيام الدولة باتخاذ العديد من الخطوات لتشجيع السياحة الوافدة من العديد من الأسواق السياحية وخاصة السوق الصيني ومنها تسهيلات تأشيرات الدخول لمنافذ الوصول، وتعزيز خطوط الطيران بين مصر والصين، حيث تعتبر مصر وجهة مفضلة للسائحين الصينيين وخاصة لمحبي السياحة الثقافية التي تحظى باهتمام الصينيين وشغفهم في اكتشاف تاريخ وحضارة مصر العريقة”.

كما قامت إحدى شركات الطيران الصينية بالإعلان عن تشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الهامة لمصر.

وقد شهدت حركة الطيران بين مصر والصين طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تم زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين ومنها افتتاح شركة مصر للطيران لخط الطيران المباشر بين مدينتي شنغهاي والقاهرة هذا بالإضافة إلى إطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاي بثلاث رحلات أسبوعية، بالإضافة إلى شركة طيران صينية أخرى يتم بحث سبل التعاون وتشجيعهم على إطلاق خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

