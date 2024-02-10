ختام قوى بمشاركة مصرية بمعرض اسطنبول الدولي للسياحة

اختتمت وزارة السياحة والآثار مشاركتها في فعاليات معرض أسطنبول الدولى للسياحة والسفر EMITT في دورته الـ27 والذي أُقيم بالعاصمة التركية إسطنبول، بمشاركة قوية من الفنادق والشركات السياحية المصرية التي حرصت على المشاركة في المعرض بعد انقطاع ما يقرب من 8 سنوات عن المشاركة المصرية في المعرض.

وأشار محمد عيد سليمان، مدير التسويق بإحدى المجموعات الفندقية، وأحد المشاركين بالمعرض، إلى كثافة الحضور من القطاع الخاص السياحي للمشاركة بالمعرض، مشيدًا بتنظيم الشركة العارضة وبحضور كبار المسؤولين الأتراك للمعرض.

كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع كبرى شركات السياحة التركية لتحفيز الطلب على السفر إلى مصر وبالأخص شرم الشيخ التي يعشقها الأتراك وبالطبع يأتي ازدياد الطلب على المنتج المصري السياحي كأولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية لمصر من السياح الاتراك سواء على شرم الشيخ أو الغردقة.

وتم اختيار جناح إحدى مجموعات الفنادق الشهيرة كأفضل جناح، من حيث التصميم والأداء لعارضي ٢٠٢٤، وشاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني ضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، وفاترينة لعرض مستنسخات لقطع أثرية وكذلك هولوجرام لقناع الملك توت عنخ آمون وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير، وبلغ مساحة الجناح المشارك حوالي 100 م2 بمشاركة عارضين يمثلون عددًا من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

كما ضم المعرض السياحي الدولي EMITT هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة، وتتناول الجلسات التي تُعقد خلال المعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.