الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة": زيادة في الرحلات الإيطالية إلى مصر خلال الربيع والصيف (خاص)

عمرو القاضي مع محرر
عمرو القاضي مع محرر الدستور

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن هناك طلب سياحي قوي على مصر من السوق الإيطالية، وهو ما لمسناه خلال المشاركة في المعرض السياحي الدولي "BIT" بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري، موضحا أن الهيئة ستقوم بحملات ترويجية مشتركة مع منظمى الرحلات بالسوق الإيطالي، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

أضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من إيطاليا، أنه خلال لقائه بعدد كبير من منظمي الرحلات الإيطاليين على هامش المعرض، أكدوا زيادة رحلاتهم إلى مصر، وبالاطلاع على حجوزاتهم، تبين ارتفاعها بشكل كبير إلى مصر خلال موسم الربيع المقبل، فضلا عن حجوزات خلال الموسم الصيفي، ما يبشر بعودة الأعداد من السوق الإيطالي لمصر وخاصة أنة من الأسواق الرئيسية للسياحة المصرية ويعد السوق الأول المتصدر للحركة السياحية بشرم الشيخ.

تابع: “روجنا خلال مشاركتنا في المعرض إلى أحد المنتجات السياحية الجديدة التي نطرحها وهو منتج القاهرة التاريخية، الذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته، بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة القاهرة وزيادة الليالي السياحية بها”.

32% زيادة في أعداد السائحين الأتراك لمصر خلال العام الماضي 

وأشار القاضي إلى مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض اسطنبول للسياحة والسفر المقام حاليا بتركيا، بعد توقف عن المشاركة دام لأكثر من 8 سنوات، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات التركية بوجود الجناح المصري بالمعرض، لافتا إلى أن أعداد السائحين الأتراك الذين توافدوا على المقاصد السياحية المصرية وخاصة شرم الشيخ زاد بما يقرب من 32% عن السنوات الماضية، موضحا أن المؤشرات تدل على زيادة الحركة السياحية التي ستاتي إلينا من السوق التركي خلال الفترة المقبلة.

طلب سياحى المعرض السياحي الدولي السائحين الاتراك شرم الشيخ منتج القاهرة الجديد

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