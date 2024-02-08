زيادة المرتبات.. موعد تطبيق القرارات الاقتصادية للرئيس

القرارات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسى تضمنت زيادة المرتبات والمعاشات ونشرت حالة من السعادة بين المواطنين لشعورهم أن الحكومة مقدرة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن وغلاء الأسعار فخرجت هذه القرارات لتخفيف العبء والمساهمة في دعم المواطن لمواجهة هذه الظروف.

قيمة زيادة المرتبات الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهُ الحكومة زيادة المرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وكذلك زيادة المعاشات 15%، والحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

موعد تطبيق قرارات السيسي اليوم

ومن المقرر تطبيق قرارات السيسي مع مرتبات شهر مارس المقبل، كدعم للأسرة المصرية قبل شهر رمضان المبارك، وخاصة أنها ستخفف الأعباء عن كاهل المواطنين مع الشهر الكريم.

إشادات واسعة بقرارات الرئيس

شهدت القرارات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسى إشادات واسعة من جميع فئات المجتمع المصري، كما أشادوا بتوقيت صدور القرارات الاقتصادية ورفع الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما أنها جاءت في توقيت مناسب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وخاصة أن حزمة الحماية الاجتماعية كبيرة وشاملة وتخدم جموع الشعب المصري.