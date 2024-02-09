الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من معبد الأقصر

افتتاح مهرجان الأقصر
افتتاح مهرجان الأقصر

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

انطلق، منذ قليل،  فعاليات حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية  برحاب معبد الأقصر، والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وشركة مصر للطيران، وتحل جمهورية مالي ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان.

وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان سنويًا، ولا سيما في ظل اهتمامه بدعم العلاقات والأواصر المصرية الإفريقية من خلال القوي الناعمة ، حيث يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الإفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم الفنية والتي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفعاليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعة، ما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فترة انعقاده وتسليط الضوء علي هذه المدينة الساحرة.

وقد تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري، ولا سيما بمدينة الأقصر على السادة الضيوف. 

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم برعاية الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، حيث تعد الفنون والسنيما والدراما أحد أهم عناصر القوى الناعمة التي تسهم في التعريف بثقافات الشعوب ومد جسور التواصل بينهم، كما تعد إحدى أدوات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، خاصة أن إقامة المهرجانات والفعاليات فى مدن سياحية، يسهم في إلقاء الضوء على المدينة سياحيًا وفنيًا خلال فترة انعقاد المهرجان أو الفعالية، كما أنها  فرصة لتعريف المشاركين بالمهرجان  بالمدينة السياحية وما تتمتع به من أماكن سياحية وأثرية، الأمر الذى يجعلهم سائحين ليقدموا بعد ذلك لزيارة المدينة كسائحين وليس مشاركين فقط فى الفعالية أو المهرجان.

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