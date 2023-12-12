الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زين العابدين خيري مستشارا إعلاميا ورئيسا لتحرير نشرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

زين العابدين خيري
زين العابدين خيري شلبي

تولى الكاتب الصحفي والناقد الفني زين العابدين خيري شلبي، رئاسة تحرير النشرة اليومية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، والمقرر أن تقام خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024.

 مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية


وكان السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قد أعلن عن اختيار الناقد الفني زين العابدين خيري، مستشارًا إعلاميًا للمهرجان، بجانب توليه رئاسة تحرير نشرة المهرجان فى دورته المقبلة وإدارة المركز الإعلامي للمهرجان.


يذكر أن زين العابدين خيري، هو كاتب صحفي وناقد فني مصري، تخرج في كلية الإعلام عام 1995، ويعمل صحفيا في مؤسسة الأهرام منذ 1996، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والمشرف العام على تحرير مجلة البيت بمؤسسة الأهرام، ورئيسا لتحرير منصة شهرزاد الرقمية، وبجانب عمله الصحفي يعمل كسيناريست وناقد فني وكاتب لقصص الأطفال، وهو عضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين.

مهرجان الأقصر يرأسه شرفيًا الممثل المصري محمود حميدة، لإيمانه المتجدد بأهمية المهرجان والدور السينمائي الكبير الذي يلعبه داخل القارة الأفريقية، المهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وهو أول مهرجان تنظمه مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، بدعم ورعاية وزارة الثقافة، وشراكة مع وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة)، الخارجية، والشباب والرياضة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية. 

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