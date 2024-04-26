تحرك برلماني عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن شكاوى أطباء الأسنان من زيادة أسعار البنج، وهو ما أحدث بلبلة في الشارع المصري.

شكاوى أطباء الأسنان

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: “تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى أطباء الأسنان من الأنباء التي تُشير بل وتؤكد زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من ٦٠٪، في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة السعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأي شكل من الأشكال”.

تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية

أوضحت، أنه كان من المتوقع أن يتم تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية والدوائية بعد الإفراج الجمركي عن غالبية المستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج الدوائي المحتجزة بالموانئ، وهذه الزيادة غير المبررى في ظل استقرار سعر الصرف الحالي وتوطين صناعة البنج في الدولة المصرية مؤخر ا بشكل خاص، ومختلف المستلزمات والأصناف الدوائية والعلاجية خلال السنوات القليلة الماضية، تثير الكثير من التساؤلات .

وطالبت النائبة الحكومة بمراجعة تلك الزيادات المبالغ فيها، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذي سيتحمل هو وحده كافة النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات، وذلك الأمر سينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الكشف والخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة، وهو ما يزيد من الأعباء المادية على المواطن البسيط الذي فاض به الكيل من تلك الارتفاعات.