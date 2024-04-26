الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: قانون إدارة المنشآت الصحية شدد على مراعاة الحفاظ على المرافق الطبية

الدكتور شيماء محمود
الدكتور شيماء محمود نبيه

أكدت الدكتور شيماء محمود نبيه، عضو  مجلس النواب، أن مشروع قانون منح شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى  النهوض بالمنظومة الصحية.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القانون وضع ضوابط لمنح القطاع الخاص الاستثمار في القطاع الصحي بإدارة المستشفيات، بما يضمن رفع كفاءتها وتقديم خدمة صحية عالية للمواطن، مشيرة إلى أن القانون شدد على مراعاة شروط وقواعد وإجراءات، وتمثلت في الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

الالتزام في تقديم الخدمات الصحية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون نص على ضرورة الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، فضلا عن توافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على تلك المنشآت عالية الجودة وتقديم خدمات صحية للمواطن.

الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، وكذلك الأهلي لما لهما من دور كبير جنبا إلى جنب مع الحكومة، في كل القطاعات، ومنها الصحة. 

يذكر أنه وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة مقبلة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة بالجلسة العامة لتنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وإحكام الإشراف والرقابة عليها؛ لضمان وصول الخدمات التأمينية للمواطنين.

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