الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بحزب "المؤتمر": كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء حملت رسائل قوية للخارج

القبطان محمود جبر
القبطان محمود جبر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب "المؤتمر" وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، حملت رسائل قوية وواضحة للداخل والخارج، أكدت إصرار الدولة المصرية على التصدي لكل القوى الغاشمة والأطماع  في سيناء والتي تتجدد على مدى تاريخها.

وثمَّن نائب رئيس حزب المؤتمر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدم التفريط في أي جزء من أرض مصر الغالية، بما في ذلك أرض الفيروز سيناء، وهو ما يؤكد قيم الوطنية العالية التي تتحلى بها القيادة المصرية، ويجسد الإرادة الحاسمة لحفظ استقلال الوطن وحماية ترابه من أي تهديدات أو محاولات اعتداء على تراب الوطن الغالي.

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عضو بالشيوخ: كلمة السيسى فى عيد تحرير سيناء حملت رسائل للداخل والخارج

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تليفزيون الحياة يتصدر ترند إكس بعد إذاعة حفل تامر حسنى وأنغام فى عيد تحرير سيناء

جهود مصرية لوقف إطلاق النار

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ولكن المجتمع الدولي صامت إلى الآن عن جرائم الجيش الإسرائيلي، وسنظل نضغط بكل قوتنا إلى أن يستجيبوا وأن يعود القطاع إلى أصحابه وأهله، وأن تعود حقوق الشعب الفلسطيني من جديد، مؤكدًا أن مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية وتسعى دائمًا جاهدة لحل أزمتها.

وهنَّأ نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أن عيد تحرير سيناء يوم خالد في ذاكرة الشعب المصري، فهو رمز للصمود والنصر والإرادة القوية، وستظل هذه الذكرى المجيدة مصدر إلهام للأجيال القادمة، من أجل استكمال معركة البناء والتنمية.

حزب المؤتمر محافظة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الجيش الإسرائيلي

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