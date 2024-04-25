برلمانى: مصر انتقلت من معارك التحرير إلى البناء والتنمية فى سيناء

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إنه في الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء، لن ينسى الشعب المصري ما قدمته القوات المسلحة الباسلة من بطولات عظيمة وخالدة لأجل الاستقلال والعزة والكرامة، وقدم رجال القوات المسلحة أرواحهم من أجل تراب هذا الوطن.

وهنأ "إدريس" الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

التنمية على أرض الفيروز

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر انتقلت من معارك التحرير إلى معارك البناء في كل مجالات التنمية على أرض الفيروز سيناء، مضيفًا أن ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا وأصبحت نموذجًا خالدًا لقهر اليأس، موضحًا أن ذكرى التحرير تمثل منبعًا لا ينضب تنهل منه الأجيال معاني الكفاح والولاء والانتماء، ودرسًا في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس الأماني والشعارات، مشددًا على أن معركة البناء والتنمية التي تخوضها الدوله اليوم لا تقل في تحدياتها وقوتها عن ما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا.

القضاء على الإرهاب

وقال النائب أحمد إدريس إن تراب سيناء شاهد على تضحيات بذلت من أجل الأرض، وفي العصر الحالي تراب سيناء شاهد على ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطهير سيناء من الإرهاب والقضاء على الإرهاب والجماعات الظلامية، وعلى تعمير وتنمية سيناء.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وجاء في كلمة الرئيس، بمناسبة ذكرى التحرير: "أتحدث إليكم اليوم فى ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر".