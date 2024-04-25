الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة مصر

النائب زكى عباس
النائب زكى عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لـتحرير سيناء تجسد قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وتبرز صمود الشعب في مواجهة المعتدين والغزاة عبر التاريخ.

وأوضح "عباس"، في تصريحات اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل قصة كفاح المصريين من أجل سيناء، مصفوفًا إياها بملحمة وبطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين.

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الأسس الرئيسية للأمن القومى 

ولفت إلى أن كفاح الشعب لتحرير سيناء يمثل منهجًا راسخًا للوطنية المصرية، ويُحدد الأسس الرئيسية للأمن القومي، وهو شعار يتحلى به الشعب عبر العصور، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهدها من أجل حفظ حقوق الوطن العظيم، وضمان استقراره وأمنه، ودعمه لكل مبادرة تهدف إلى تعزيز دور مصر الريادي على الساحة الإقليمية والدولية.

ونوه بأن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية أرض سيناء، لذلك أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأرض الغالية أولوية، لتكون أرض سيناء قاطرة التنمية فى جميع القطاعات.

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وتوجه النائب زكي عباس، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع والشعب العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

النائب زكي عباس كلمة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء سيناء الدستور

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