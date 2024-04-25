الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

قيادى بحزب المؤتمر: ذكرى تحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية

النائب وليد جودة
النائب وليد جودة

قال النائب وليد جودة، مساعد أمين حزب المؤتمر بالقاهرة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لـتحرير سيناء تأكيد على تحقيق الشعب المصري إنجازا تاريخيا يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.

وأوضح القبطان وليد جودة، أن تحرير سيناء بالحرب والدبلوماسية سيظل شاهدًا على عزم وإرادة الشعب المصري في الدفاع عن حقوقه واستعادة أراضيه المغتصبة، وهو إنجاز تاريخي يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.

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ذكرى تحرير سيناء تدعونا للاستمرار في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيب

وأكد أن الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية، وتدعونا للاستمرار في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأشار القبطان وليد جودة، إلى أهمية الحفاظ على تراب مصر وعدم التفريط في أي جزء من أراضيها، ويجدد الالتزام بدعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء وجميع أنحاء البلاد.

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 كلمة الرئيس السيسي تجسد قصة كفاح وبطولة الشعب المصري

وتابع "جودة"، أن كلمة الرئيس السيسي تجسد قصة الكفاح والبطولة التي خاضها الشعب المصري من أجل تحرير سيناء، وتعكس قوة وصلابة مصر وشعبها وقواتها المسلحة في مواجهة التحديات وصد الغزاة.

وأضاف القبطان وليد جودة، أن الدولة المصرية تحرص على تنمية وتطوير محافظة سيناء، على رأسها مشروعات التنمية الشاملة والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لأهالي المنطقة، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في الوطن.

تاريخ طويل من الكفاح لاسترداد الأرض.. مصر تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

وتوجه "جودة"، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

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