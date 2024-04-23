الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وزير المالية: وفرنا اعتمادات لتعيين 120 ألف شاب خلال العام الجارى

اجتماع خطة النواب
اجتماع خطة النواب

قال وزير المالية محمد معيط، إنه يجري الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وأضاف أن اللجنة قاربت على الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.

وكشف معيط عن توصية اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة، ودمج البعض الآخر منها؛ نظرا لتطابق أهداف البعض منها.

معيط مستعرضًا الموازنة: أكبر زيادة بالأجور والمرتبات.. و25% ارتفاعًا بمخصصات الصحة

 

120 ألف فرصة عمل 

أعلن وزير المالية أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل  80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألفا من المعلمين المحالين للمعاش.

جاء ذلك ردا علي أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بشأن صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25، ونوعية تلك الفرص.

وزير المالية يكشف أمام "النواب" إيرادات ومصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة


تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور حيث بلغت جملتها  635.3 مليار جنيه، مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وذلك نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم.

ووصل إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية في الموازنة الدية نحو 636 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار بموازنة العام الحالي.

وفيما  بلغت جملة المصروفات في مشروع الموازنة نحو  6.6 تريليون جنيه، قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي "- 3.7"، بينما بلغت نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي نحو  7.7%.

تعيين ١٢٠ الف شاب الموازنة العامة الديدة موازنات السنة المالية الجديدة السنة المالية ,الدستور خطة النواب وكيل لجنة خطة النواب النائب مصطفى سالم

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مصر تفتح أبواب الذهب بالتحول الرقمى لجذب الاستثمارات العالمية فى قطاع التعدين

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

النائب العام ينعى وكيله المستشار عمر محمد كامل عبدالغنى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك