وزير المالية: وفرنا اعتمادات لتعيين 120 ألف شاب خلال العام الجارى

قال وزير المالية محمد معيط، إنه يجري الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وأضاف أن اللجنة قاربت على الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.

وكشف معيط عن توصية اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة، ودمج البعض الآخر منها؛ نظرا لتطابق أهداف البعض منها.

120 ألف فرصة عمل

أعلن وزير المالية أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل 80 ألفا منها لصالح التعليم تتضمن الـ30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألفا من المعلمين المحالين للمعاش.

جاء ذلك ردا علي أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بشأن صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25، ونوعية تلك الفرص.



تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور حيث بلغت جملتها 635.3 مليار جنيه، مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وذلك نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم.

ووصل إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية في الموازنة الدية نحو 636 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار بموازنة العام الحالي.

وفيما بلغت جملة المصروفات في مشروع الموازنة نحو 6.6 تريليون جنيه، قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي "- 3.7"، بينما بلغت نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 7.7%.