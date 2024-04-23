الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الاستثمار.. حجر الزاوية في خطط الحكومة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن

الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة

كشفت الحكومة في تقريرها عن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024 2025 المقدم إلى البرلمان، عن الإجراءات التي ستعتمد عليها خلال العام الجديد لدعم الصناعة والاستثمار والصادرات المصرية لمساعداتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وخطتها في الحفاظ على الحصيلة الدولارية للدولة.

النمو والتضخم والتشغيل.. ماذا تقول الموازنة الجديدة عن أبرز أزمات الحكومة؟

محفزات داعمة لبعض الأنشطة

أشارت الحكومة في تقريرها إلى أنها تستهدف العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتصدير، مع الاستمرار في صياغة خطط وبروتوكولات لفمك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، وأهمها سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة الوردات واعباء الصادرات، الذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.

ولفتت الحكومة الى ان وزارة المالية قد قامت بسداد نحو ٦٠ مليار جنيه للمصدرين لسداد مستحقات رد اعباء التصدير خلال السنوات القليلة الماضية.

وزير المالية يكشف تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب

 

الاستثمارات الحكومية والنقد الأجنبي

تستهدف الحكومة خفض قيمة الاستثمارار الممولة من  الخزانة العامة للحفاظ على الملاءة المالية وتخفيض التضخم وتقليصض الطلب على العملة الأجنبية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء  بالعمل على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعار القومية والتي اكتملت بنسبة أقل من ٧٠ بالمائة أو لها مكون دولاري، وذلك في ضوء مستهدف العمل على خفض تمويل استثمارار أجهزة الموازنة العامة في النص ف الثاني  من العام المالي  2023  2024. 

مجلس النواب يستمع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة

موقف الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة 

وبالرغم من توقع ارتفاع جملة الاستثمارات  المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024 - 2025  بنحو48.5 ٪ مقارنة بالتقديرار المتوقعة للعام المالي الحالي2023 - 2024 لتصل جملة المخصصات إلى  495.8  مليار جنيه في 2024 - 2025، مقابل  334  مليار جنيه تقريبا في العم المالي الجاري. 

ويشير التقرير إلى أن تلك  الزيادة مدفوعة باستثمارار ممولة ذاتيا تقريبا للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ وليس لها تأثير على عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومى.

أهم مؤشرات الموازنة الجديدة 

وتجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة قد شهدت زيادة ملحوظة في مخصصات الأجورحيث بلغت جملتها  635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية،  وذلك نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم. 

ووصل إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية في الموازنة الدية نحو 636 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار بموازنة العام الحالي.

وفيما  بلغت جملة المصروفات في مشروع الموازنة نحو  6.6 تريليون جنيه،  قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي "- 3.7"، بينما بلغت نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي نحو  7.7%.

وزير المالية النواب الموازنة العامة للدولة 2024 2025 العام المالي الجديد 2024 2025 موازنة ٢٠٢٥ موازنة مصر ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ الدستور

مواد متعلقة

النمو والتضخم والتشغيل.. ماذا تقول الموازنة الجديدة عن أبرز أزمات الحكومة؟

حقوق النواب: مرور 200 يوم على حرب غزة دليل على ازدواجية المجتمع الدولي

قيادى بحزب مستقبل وطن: الولاية الجديدة للرئيس السيسى استكمال لمسيرة التنمية والإصلاح

السبت.. البرلمان العربى يطلق مؤتمره السادس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية

"عربية النواب" تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومخابز "العيش السياحى"

برلمانية: قانون التأمين الموحد يسهم فى جعل مصر سوقًا مالية إقليمية كبيرة

"صحة الشيوخ" تشيد بدور مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

"برلمانية الوفد": تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية يساهم في حماية التراث المصري

الأكثر قراءة

1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك