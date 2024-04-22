الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تشيد بدور مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال الجرحى والمصابين من  الشعب الفلسطيني، موجها التحية للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن مستشفيات جامعة أسيوط تقدم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء من قطاع غزة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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استقبال مرضى الأمراض المزمنة

وأشار رئيس صحة الشيوخ إلى مشاركته في استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأمراض المزمنة، وكذلك مصابى قطاع غزة، والذي بلغ عددهم (23) حالة، لتلقي الرعاية الصحية والطبية لهم، بمستشفيات جامعة أسيوط.

وأكد النائب الدكتور علي مهران أنه تم تقديم كل الدعم الطبي اللازم وبذل مجهود كبير لتوفير كل الأدوية، وذلك في ظل نقص الأدوية، وأوجه الرعاية الطبية بالقطاع؛ جراء الاعتـداء الإسرائيلي، وتم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، وتقديم رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمستشفيات جامعة أسيوط.

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تجهيز جناح كامل لاستقبال مرافقى الحالات 

ولفت رئيس صحة الشيوخ إلى أنه تم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز لاستقبال (60) فردًا من مرافقي حالات الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد النائب الدكتور علي مهران أن الدولة المصرية لن ولم تتخل عن الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء في قطاع غزة وتقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لهم.

وتجدر الاشارة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر الماضي، والإصابات إلى 76901، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بينما عمّ الإضراب محافظات فلسطين، الأحد، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صخة الشيوخ
رئيس صحة الشيوخ جامعة أسيوط ل استقبال الجرحى الفلسطينيين حرب غزة الدستور

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