الاحتلال يشن غارة على مقبرة السوارحة غرب الزوايدة وسط غزة

أفاد الإعلام الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على محيط مقبرة السوارحة غرب الزوايدة بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.