الأحد 21 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية": القوات الدولية فى البحر الأحمر تحمى السفن التجارية من الهجمات

القوات الدولية في
القوات الدولية في البحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن القوات الدولية المتواجدة في البحر الأحمر وخصوصًا الأمريكية، لها مهمة أساسية وهي مرافقة السفن التجارية التي تعبر خليج عدن وباب المندب، ومعظم هذه السفن التجارية تتحرك في هذا الخلط الملاحي وأثناء مرورها تتعرض لهجمات الحوثي.

وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون القوات الدولية هي المرافق لهذه السفن، لحمايتها من الهجمات سواء الطائرات المسيرة أو الصواريخ، موضحًا أن القادة العسكريين يتحدثون عن أن الوضع ليس بهذه الخطورة لكنهم يحتاجون إلى كثير من القطع العسكرية.

وتابع أن التصريحات الأوروبية جاءت بالتزامن مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط خلف التحركات الأخيرة من الأوروبيين، موضحًا أن البحر الأحمر اليوم يشهد حالة من الاضطراب منذ أكثر من 4 أشهر وهناك الكثير من الهجمات والعمليات به.

عدن البحر الاحمر القوات الدولية المتواجدة في البحر الأحمر خليج عدن باب المندب التصعيد الإيراني الإسرائيلى الشرق الأوسط هجمات الحوثي

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