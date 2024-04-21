الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهباش: إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطينى إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل

محمود الهباش،
محمود الهباش،

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يحاول من خلال الحرب الإسرائيلية تنفيذ عمليات إبادة جماعية بقطاع غزة.

الحرب الإسرائيلية تستهدف اجتثاث الوجود الفلسطينى

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل، لافتًا إلى أن الحرب الإسرائيلية تستهدف كل ما هو فلسطيني واجتثاث الوجود الفلسطيني.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو أمام مجلس الأمن 4 مرات لمنع وقف العدوان الإسرائيلي، منوهًا أن الاحتلال يشن حربا شاملة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدم.

التوغل الإسرائيلى يأتى اعتمادًا على الدعم الأمريكى غير المتناهى وغير المحدود

وأوضح، أن التوغل الإسرائيلي يأتي اعتمادا على الدعم الأمريكي غير المتناهي وغير المحدود، أمام ميثاق يشهده المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة وفي حق الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى أنه عندما تقع حوادث ضد إسرائيل العالم بأكمله "يقوم ولا يقعد" وعندما تكون إسرائيل هي المعتدية، وتمارس جميع تلك الجرائم والإبادة في حق الشعب الفلسطيني يصم العالم آذانه عن الاستماع إلى صرخات الضحايا، وعن مشاهدة مشاهد الإجرام والإرهاب وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تقوم به إسرائيل يقومون باللوم على الضحية وليس الجلاد.

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