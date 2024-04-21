"القاهرة الإخبارية" تعلن ارتفاع عدد المعتقلين فى الضفة الغربية لـ8340 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية واعتقلت شابين.

وأوضحت أن هيئة شئون الأسرى والمحررين لم تتحدث عن إحصائية كاملة لعدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، مؤكدة أن أعداد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم وصلت إلى 8340 فلسطينيا.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عنون، ما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، ليرتقي الشابان الشهيدان متأثرين بجروحهما.