فتح معبر رفح وإدخال المساعدات.. جهود مصر لدعم غزة منذ 7 أكتوبر
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، تقريرًا حول جهود مصر لدعم قطاع غزة، منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.
وجاءت أبرز نقاط التقرير كالآتي:
- فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة.
- استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.
- إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.
- دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة.
- استضافة مصر قمة القاهرة للسلام.
- قمة القاهرة للسلام جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية.
- قمة القاهرة للسلام جاءت رفضًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- قمة القاهرة للسلام عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام.
- الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
- الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين.
- الرئيس السيسي أكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.
- مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلية.
- قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
- مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين.
- مصر أكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي.
- بذلت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.
- بذلت مصر جهودًا لتمديد الهدنة بنفس الشروط المسبقة.
- الهدنة شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين.
- الهدنة شملت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
- الهدنة شملت استقبال مصر للعديد من مزدوجي الجنسيات والمصابين.
- مصر كانت محطة رئيسية في جولة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة.