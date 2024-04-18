الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فتح معبر رفح وإدخال المساعدات.. جهود مصر لدعم غزة منذ 7 أكتوبر

معبر رفح
معبر رفح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، تقريرًا حول جهود مصر لدعم قطاع غزة، منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وجاءت أبرز نقاط التقرير كالآتي:

  1. فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة.
  2. استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.
  3. إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.
  4. دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
  5. المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة.
  6. استضافة مصر قمة القاهرة للسلام.
  7. قمة القاهرة للسلام جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية.
  8. قمة القاهرة للسلام جاءت رفضًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
  9. قمة القاهرة للسلام عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام.
  10. الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
  11. الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين.
  12. الرئيس السيسي أكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.
  13. مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلية.
  14. قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
  15. مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين.
  16. مصر أكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي.
  17. بذلت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.
  18. بذلت مصر جهودًا لتمديد الهدنة بنفس الشروط المسبقة.
  19. الهدنة شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين.
  20. الهدنة شملت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
  21. الهدنة شملت استقبال مصر للعديد من مزدوجي الجنسيات والمصابين.
  22. مصر كانت محطة رئيسية في جولة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة.
قمة القاهرة للسلام جهود مصر لدعم قطاع غزة قطاع غزة معبر رفح الحدودي المستشفيات المصرية غزة

مواد متعلقة

إحدى الفلسطينيات القادمات للعلاج فى مصر: ربنا يودع فى السيسى البركة

"إكسترا نيوز" تبرز حركة عبور الشاحنات من منفذى رفح وكرم أبوسالم

عميد كلية الصيدلة يكشف مخاطر تناول أدوية إنقاص الوزن المبيعة عبر الإنترنت

"أونروا" تؤكد تعرض عمال الإغاثة لخطر القصف المستمر

مسؤول أمريكي: من غير المرجح أن تنفذ إسرائيل غارة على إيران إلا بعد هذا الموعد

إعلام عبري يعلن جاهزية جيش الاحتلال لبدء عملياته في رفح الفلسطينية

مصر السباقة دوما لتلك الجهود.. تحركات دولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة

يديعوت أحرونوت: حزب الله بدأ استخدام صواريخ بركان شديدة التأثير وخارقة للتحصينات

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين