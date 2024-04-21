الأمم المتحدة: القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود لمستشفيات غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، إن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب العقبات الإسرائيلية.

العراقيل الإسرائيلية تمنع تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية

وأكد المكتب، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن العراقيل الإسرائيلية تمنع تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية بمستشفيات قطاع غزة.