الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لمن تبتسم الساحرة المستديرة؟.. منافسة استثنائية بين ريال مدريد وبرشلونة الليلة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "منافسة استثنائية بين ريال مدريد وبرشلونة.. لمن تبتسم الساحرة المستديرة؟".

 وأوضح التقرير أن مباراة الكلاسيكو بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يظل لها مذاق خاص، حتى مع وجود فارق كبير في النقاط بينهما؛ فالحلوى البيضاء لا تريد أن تؤكل من الكتالونيين لحسم لقب الليجا ملكيا.

الريال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائى بدورى أبطال أوروبا

ويستضيف الملكي البلوجرانا في الجولة 32 من المسابقة، على ملعبه التاريخي سنتياجو برنابيو سعيا وراء التقدم خطوات للحصول على اللقب الثمين، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن غريمه الأزلي مع تبقي 7 مباريات على نهاية الدوري.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يملك أفضلية تاريخية على البرسا، إذ لعب الفريقان 178 مباراة في الدوري حقق الأبيض الفوز في 78 مباراة بينما خسر في 74 مناسبة وتعادلا في 35 لقاء، كما فاز الريال في آخر 7 مباريات بالدوري وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

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